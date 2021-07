Agent en vriend Britney zweeg 15 jaar lang ’vanwege bedreigingen’

„Ik heb ruim 12 jaar mijn mond gehouden over Britney, maar nu is het genoeg geweest. Nadat ik duizenden doodsbedreigingen heb ontvangen, omdat ik haar volgens fans zou brainwashen en ik in verschillende barretjes veelvuldig waterflesjes naar mijn hoofd kreeg gesmeten, wil ik nu mijn verhaal doen”, aldus Hudson.

Hij gaat onder meer in op de mentale inzinking die de zangeres in 2007 kreeg, voor het oog van de wereld. „Ze werd er als jonge moeder van 26 jaar van beschuldigd het niet goed te doen, terwijl er dagelijks zo’n honderd camera’s op haar gericht waren. Ze werd dag en nacht achtervolgd en alles wat ze deed werd onder een vergrootglas gelegd. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er een curatorschap kwam, wat op mij overkomt als een flink staaltje seksisme.”

’Schending van mensenrechten’

„Dit is een grove schending van mensenrechten die haar zijn afgenomen. Ik heb eerder niets gezegd omdat ik vreesde mijn baan als haar agent kwijt te raken en alles waarvoor ik vijftien jaar keihard heb gewerkt te verliezen, vanwege de bedreigingen die ik kreeg van een man die we allemaal kennen maar wiens naam ik weiger te noemen. Ik ben er klaar mee om stil te blijven.”

Volgens TMZ is dit een enorme ontwikkeling, omdat Cade iemand uit Britney’s meest hechte kring is. Dat hij zich nu op deze manier zou uitspreken, zou volgens de Amerikaanse nieuwssite betekenen dat de ’dynamiek binnen het curatorschap’ aan het verschuiven is.

’Geschaad door rechtssysteem’

Hudson zegt ’de echte Britney Spears te kennen’: de vriendin met wie hij kerst vierde en die hem gratis en voor niets hielp met danslessen voor kinderen uit arme gezinnen. „Het rechtssysteem, de media en het publiek hebben haar enorm geschaad. Gelukkig is haar nieuwe advocaat een van de beste uit het vak, die de boel flink gaat opschudden.”

Volgens Cade is er nóg een persoon die het zwijgen werd opgelegd, maar van wie hij de naam wegens juridische redenen niet mag noemen. „Deze persoon had ook het beste met Britney voor, maar mocht niet spreken van de mensen rondom Britney. Ik denk dat haar fans precies weten over wie ik het heb.” Volgers vermoeden dat het hier gaat om Britneys voormalige manager Larry Rudolph, die onlangs liet weten te stoppen met haar management na een jarenlange samenwerking.

Hudson sloot zijn bericht af met de woorden: „Het is tijd om mijn beste vriendin terug te krijgen. De hele wereld luistert en kijkt mee en staat achter haar. God zal de mensen die haar gebruikt hebben uiteindelijk straffen. Free Britney!.”