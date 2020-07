’Vrienden Meghan Markle hebben recht op geheimhouding’

De vriendinnen van Meghan kunnen mogelijk opgeroepen worden als getuige in een lopend juridisch geschil. De hertogin is verwikkeld in een rechtszaak met Associated Newspapers over artikelen die de krant Mail on Sunday had gepubliceerd. Daarin stonden delen van een handgeschreven brief die Meghan had gestuurd naar haar vader Thomas Markle, met wie ze een verstoorde relatie heeft.

De publicatie van de brief werd door de krant gerechtvaardigd, omdat vijf vrienden van Meghan eerder op anonieme basis in een interview met People hun versie van het verhaal van Meghan en haar vader hadden verteld. Het juridische team van Meghan stelde eerder al dat zij daar zelf geen toestemming voor had gegeven of aan haar vrienden had gevraagd om hun verhaal te doen.

Uitspraak

Meghans advocaat Justin Rushbrooke zei in de rechtszaal dat het vijftal slechts getuigen zijn in de zaak en bang zijn voor inbreuk op hun privacy als hun naam bekend wordt. Hij voerde aan dat de rechtbank de plicht heeft om „de identiteit van vertrouwelijke journalistieke bronnen te beschermen.”

Associated Newspapers is juist van mening dat de namen wel openbaar gemaakt moeten worden. „De vrienden zijn belangrijke potentiële getuigen over een belangrijk onderwerp”, stelde Antony White, een advocaat van de uitgever, in een schriftelijk betoog. Het verwijderen van hun namen zou „een zware beperking betekenen van het recht van de media en de beklaagde om deze zaak te melden en het recht van het publiek om hiervan op de hoogte te zijn.”

Zowel Harry als Meghan was woensdag niet bij hoorzitting aanwezig. De rechter zei „zo snel mogelijk” met een uitspraak te komen in de zaak.