Schrijven om te overleven

Christine Otten schrijft graag over de kansarmen van de samenleving. In haar prachtige roman De laatste dichters uit 2004 verdiepte ze zich in de turbulente levens van een groep zwarte dichters gerelateerd aan de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. In essentie ging het boek over de troost van taal en de kracht van het woord als manier voor onderdrukten om zich te ontworstelen aan een uitzichtloos bestaan.