’Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt’

Rotterdam - Het Rotterdamse icoon Jules Deelder werd onlangs al – met een vooruitziende blik? – opgenomen in de collectie ’Echt Rotterdams Erfgoed’ van het Museum Rotterdam. De dichter, voordrachtskunstenaar en schrijver – zelf sprak hij liefst van aucteur – vierde in oktober nog zijn 75e verjaardag met een feest met gastoptredens in De Doelen in Rotterdam. Op donderdag is hij, zoals de familie liet weten, na een kort ziekbed overleden.