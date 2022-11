Filmrecensie Verfrissende Finse tieners in ’Girls girls girls’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Rönkkö (Eleonoora Kauhanen, l.) en Mimmi (Aamu Milonoff) vertellen elkaar alles in ’Girls girls girls’.

In de smoothieshop waar zij allebei werken, vertellen de 17-jarige Mimmi (Aamu Milonoff) en de even oude Rönkkö (Eleonoora Kauhanen) elkaar alles. Dat de een (vooral) op meisjes valt, terwijl de ander overtuigd hetero is, blijkt in Girls girls girls dan weer géén onderwerp van gesprek. Want in deze Finse film is hun geaardheid verfrissend genoeg een gegeven zonder gewicht.