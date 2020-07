Ⓒ NPO 3FM/Raymond van Olphen

NPO 3FM stelt Serious request dit jaar in het teken van de coronapandemie. Van Roermond tot Zwolle gaan dj’s de zogeheten Lifeline lopen om geld in te zamelen voor mensen die getroffen zijn door de coronacrisis. „We hebben een plan B, maar gezien de huidige versoepelingen hoop ik dat alles door kan gaan”, zegt zenderbaas Sharid Alles.