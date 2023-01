Harry: ’William en ik smeekten Charles om niet met Camilla te trouwen’

Harry vertelt in Spare dat een ruzie die hij in 2019 met zijn oudere broer William had, uitliep op geweld, schrijft The Guardian. De ruzie ging volgens de Britse krant over Harry’s vrouw Meghan. William vond de Amerikaanse actrice maar „lastig”, „onbeleefd” en „een vel schuurpapier”, staat in het boek. Harry zei hierop dat zijn broer „het mediaverhaal papegaaide”, waarna de ruzie uit de hand zou zijn gelopen. William schold zijn jongere broer uit, greep hem bij zijn kraag - waardoor Harry’s kettinkje brak - en werkte hem tegen de vloer. Het is onduidelijk of William zijn broer daarbij zou hebben geslagen of alleen geduwd.

„Ik landde op de bak van de hond die onder mijn rug brak en de stukken sneden in me. Zo lag ik daar een moment, verdoofd, toen krabbelde ik overeind en zei dat hij moest opdonderen”, aldus Harry.

De titel van het boek slaat op een gezegde in aristocratische kringen dat de eerste zoon een erfgenaam is en een tweede een ’reserve’. Het gevoel de reserve te zijn is volgens The Guardian de rode draad van de autobiografie. Zo vertelt Harry dat zijn vader, de huidige koning Charles, bij de geboorte van zijn tweede zoon tegen zijn vrouw prinses Diana zou hebben gezegd: „Fantastisch! Nu heb je me een erfgenaam gegeven en een reserve - mijn werk zit erop.”

Ⓒ Getty Images

Nazikostuum

The Guardian heeft ook een passage in handen waarin Harry terugblikt op een incident met een nazikostuum in 2005. Voor een verkleedfeestje met als thema ’het koloniaal verleden’ twijfelde de Britse prins tussen een pilotenkostuum of een nazikostuum. Harry schrijft dat hij zijn dilemma voorlegde aan zijn broer en Catherine, toen nog diens vriendin. „Ze huilden als wolven toen ze mijn twijfel hoorden en pushten me het nazikostuum te dragen. Want dat was nog erger dan het belachelijke panterpakje dat William zou aantrekken.”

Ook blikt de prins terug op zijn militaire missies in Afghanistan. „De meeste soldaten weten niet precies hoeveel doden ze op hun geweten hebben. In gevechten schiet je vaak lukraak om je heen”, aldus Harry. „Echter, in mijn tijd met Apaches en laptops werd alles wat ik deed opgenomen. Ik kon altijd precies zien hoeveel vijandelijke strijders ik had gedood. (...) Mijn aantal was dus 25. Het was niet iets waar ik veel voldoening uit haalde, maar ik schaamde me er ook niet voor. Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder Taliban, en een wereld zonder oorlog geleefd.”

Camilla

In Spare vertelt Harry ook over zijn stiefmoeder, koningin-gemalin Camilla. Als het aan Harry en William lag, was Charles nooit met Camilla getrouwd. Beide zonen „smeekten” hun vader om niet met haar in het huwelijk te treden, weet Sky News.

„William en ik beloofden onze vader dat we Camilla in de familie zouden verwelkomen. Het enige wat we ervoor terugvroegen, was dat hij niet met haar zou trouwen”, schrijft Harry. „’Je hoeft niet opnieuw te trouwen’, gaven we hem mee.”

Ⓒ Getty Images

Charles en Camilla trouwden in april 2005 met elkaar, zo’n 7,5 jaar na het overlijden van Charles’ eerste vrouw prinses Diana. Charles en Diana waren in 1992 al uit elkaar gegaan. De scheiding werd pas in 1996 officieel.

Cocaïne

Harry geeft in zijn memoires ook toe dat hij als tiener cocaïne heeft gebruikt, meldt Sky News. „Bij iemand thuis, tijdens een jachtweekend, kreeg ik een lijntje aangeboden”, schrijft de hertog van Sussex. „En daarna heb ik het nog een paar keer gedaan. Het was niet erg leuk, en ik voelde me er niet bijzonder gelukkig bij, zoals dat wel bij anderen leek te gebeuren. Ik voelde me er wel anders door en dat was mijn belangrijkste doel. Om te voelen. Om anders te zijn. Ik was een 17-jarige jongen die bereid was om bijna alles te proberen om het vooraf vastgestelde pad te veranderen.”

Voorafgaand aan het verschijnen van Spare worden komend weekend in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op televisie twee interviews uitgezonden met de prins die in onmin leeft met zijn familie.