Lil’ Kleine: ’Sinds ik vader ben, ambieer ik niet langer rijkdom en succes’

Die groei wijt de rapper aan het vaderschap en zijn verloofde Jaimie, maar ook op muzikaal vlak is er wat veranderd. „Ik ben eerlijker dan eerlijk. Natuurlijk vind ik dat je als artiest nooit moet liegen, maar ik ben er nu niet meer mee bezig met wat anderen van me vinden. Dat hoor je terug in de nummers.”

Zoontje Lío en Jaimie waren de belangrijkste inspiratie voor het album. „De mooie momenten met mijn vrouw, maar ook de ruzies komen terug. En natuurlijk mijn kind. Sinds ik vader ben, ambieer ik niet meer het rijkdom en het succes zoals ik dat daarvoor deed. Hoe vol m’n zakken zitten en hoe dik mijn bankrekening is zo veel minder belangrijk nu.”

Eerbetoon

De titel koos de rapper als eerbetoon aan waar hij vandaan komt. „Het is niet zo dat ik geen eten in mijn koelkast had, maar het was vroeger niet makkelijk. Hoeveel geld ik nu ook in mijn zakken heb, ik blijf een jongen van de straat. Het heeft misschien veel gezeik en stress gegeven, maar ik zou niets anders hebben gedaan. Dat heeft me gemaakt tot de man die ik ben.”

De plaat zou eigenlijk een paar maanden geleden uitkomen, maar dat werd opgeschoven. Niet alleen omdat de rapper een perfectionist is, maar ook omdat hij graag wilde dat er artiesten mee zouden werken aan Jongen van de straat. Een belangrijke naam is Ronnie Flex, met wie hij in 2015 een grote hit scoorde met Drank & Drugs. „Ronnie Flex is mijn gabber, mijn maat en mijn beste vriend. Ik vond het persoonlijk heel erg belangrijk dat hij erop kwam.”

Meegroeien

Of Jongen van de straat de hitlijsten gaat bestormen, houdt Lil’ Kleine niet echt meer bezig. „Als je net succes boekt als jonge jongen dan doe je er alles aan om dat vast te houden. Nu denk ik niet: ik wil weer een hit maken. Ik maak muziek die ik zelf wil maken.”

En die muziek is volwassener dan zijn fans van hem gewend zijn. „Als ik altijd zou blijven doen wat ik deed dan zou ik niet meer geloofwaardig zijn.” De rapper merkt dat zijn fans juist met hem meegroeien en ouder worden. Jong of oud, de boodschap die Lil’ Kleine wil overbrengen blijft hetzelfde. „Geloof in jezelf, wees jezelf en wees niet bang om te dromen. Je kunt alles bereiken wat je wilt.”