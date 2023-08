Vader Patrick Martens overleden: ’Je gaat een grote leegte achterlaten’

„Vandaag een week geleden is de liefste man met een groot hart gestorven. En vandaag gaan we afscheid nemen in zijn geliefde tuin”, schrijft Martens bij een aantal foto’s van zijn vader.

De ZOOP-acteur omschrijft daarnaast de mooie momenten die hij gaat missen. „Zijn gortdroge humor, zijn eindeloze verhalen over de natuur, vogels en bomen. Het samen naar bloopers kijken en nog zoveel meer.”

De vader van Martens gaat „een grote leegte achterlaten”, die volgens de acteur gevuld gaat worden met herinneringen, anekdotes en grappige momenten. „Lieve pa, waar je ook bent, heb het goed. En dank je wel voor alles, hou van je.”