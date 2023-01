Jackass-ster Bam Margera ’op sterven na dood’ na vijf toevallen en corona

In de podcast Steve-O’s Wild Ride! vertelt Margera dat hij begin december op sterven na dood was. „Ik wist niet dat ik een gevaarlijke vorm van corona had en dat mijn lichaam er langzaamaan mee stopte. Ik kreeg vier toevallen, ieder van tien tot twintig minuten. Bij de vierde beet ik zo hard op mijn tong dat hij er bijna afviel.”

Door de beet kreeg hij geïnfecteerd bloed binnen en kreeg Margera ook nog eens een longontsteking. Een vijfde toeval zorgde ervoor dat hij „niet meer kon ademen zonder buis in mijn keel.” De 43-jarige Amerikaan bracht naar eigen zeggen acht dagen bewusteloos in het ziekenhuis door.