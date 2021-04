Kelly Osbourne heeft terugval gehad

De 36-jarige Kelly kampte jarenlang met alcohol- en drugsverslavingen en is meerdere keren opgenomen in een afkickkliniek. Sinds 2017 was de zangeres clean en nuchter.

„Het is moeilijk om over te praten, maar ik heb altijd beloofd dat ik eerlijk zou zijn over hoe het met me gaat en hoe mijn herstel gaat”, begon Kelly haar verhaal. „Ik heb een terugval gehad. Ik ben er niet trots op, maar ik ben weer op de goede weg.”

Wat heeft geleid tot haar terugval, vertelde ze niet. Kelly liet weten dat ze later in een podcast zal uitleggen wat er precies is gebeurd.