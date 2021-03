Cabaretduo Vlamousse laat zich de mond niet snoeren

Brigitte van Bakel (l.) en Maya van As: „Humor is voor ons vooral een middel.” Ⓒ Foto Daantje Bons

Het cabaretduo Vlamousse wil met veel humor grote maatschappelijke onderwerpen als racisme en seksisme bespreekbaar maken. Want Maya van As en Brigitte van Bakel mogen dan dikke pret hebben samen, hun ambities zijn minstens zo groot. „We hebben wel een missie, ja. En wat ons betreft rollen we dat uit over een breder platform.”