Dit werd pas hysterisch: sieraad van één miljoen! Kourtney Kardashian vertrapt verlovingsring

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Haar verlovingsring (waarde: één miljoen) werd tot gruzelementen getrapt door Kourtney Kardashian. Ⓒ Getty Images

Compleet in tranen en vol hysterie was Kourtney Kardashian toen ze erachter kwam dat ze een van de grootste ’bling bling-blunders’ uit haar leven had gemaakt. In hun al jaren succesvolle realityserie The Kardashians, tegenwoordig te zien via streamingdienst Disney+, onthulde ze deze week waarom ze haar verlovingsring (waarde: ÉÉN MILJOEN EURO!) ineens niet meer de droeg. De oudere zus van Kim was per ongeluk op het sieraad gaan staan, een actie met desastreuze gevolgen...