Everybody Loves Raymond-acteur getrouwd met 24 jaar jongere vriendin

„Ik ben met de liefde van mijn leven getrouwd”, laat Garrett in een verklaring aan het tijdschrift weten. „Zij, niet zozeer”, grapt de acteur, die ook te zien was in films als The Pacifier en Music and Lyrics, erbij.

Het stel leerde elkaar in 2008 kennen in een kunstgalerij in Boston, waar Quella op dat moment werkte. In 2015 vroeg Garrett zijn vriendin ten huwelijk. Het koppel wilde al veel eerder trouwen, maar moest hun huwelijk vier keer eerder uitstellen. Twee keer vanwege corona, een keer vanwege een bosbrand en de laatste keer wegens een modderstroom.