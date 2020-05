Dit vindt Ricky Gervais van zijn ’slachtoffer’ Steve Carell

Voor de Amerikaanse website Wired beantwoordt de Britse alleskunner vragen die op Google over hem worden gesteld. Zo wil men onder meer weten of Gervais kan tapdansen, waarom hij geen auto kan rijden en voor welke voetbalclub hij is. Zo ook de vraag of hij Steve Carell aardig vindt.

De twee hebben het regelmatig met elkaar aan de stuk. Nou ja, dat vertaalt zich in openbare pesterijen van Gervais aan het adres van Carell, die het gelaten over zich heen laat komen. Zo pakte de Brit ooit hardhandig zijn Emmy af, die Carell namens hem in ontvangst had genomen. Beide acteurs vertolkten in de populaire serie The Office (Gervais in de originele, Britse versie, Carell in de Amerikaanse variant) de hoofdrol van incapabele manager.

Maar, wat blijkt: Gervais is dol op zijn Amerikaanse collega. Hij zegt: „Hij is geweldig en bovendien ontzettend aardig. Hij is goed in wat hij doet, en ik plaag hem af en toe, maar dat weet hij. Ik kreeg een e-mail van hem, over mijn serie After Life. Ja, ik ben dol op Steve Carell. Hij is een lief, getalenteerd, hardwerkend, briljant en een geweldige acteur.”