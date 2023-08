Lizzo ontkent wangedrag: ’Ik ben geen schurk’

„De afgelopen dagen waren hartverscheurend, moeilijk en overweldigend teleurstellend. Mijn arbeidsethos, moraal en respect zijn in twijfel getrokken. Mijn karakter is bekritiseerd”, schrijft Lizzo donderdag op Instagram. „Meestal kies ik ervoor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo ongelooflijk als ze klinken en te schandalig om ze niet aan de orde te stellen. Deze sensationele verhalen komen van voormalige werknemers die al publiekelijk hebben toegegeven dat hun gedrag tijdens de tour ongepast en onprofessioneel was.”

Ook schrijft Lizzo dat ze „nooit iemand zou bekritiseren of ontslaan vanwege gewicht”. „Ik ben hier niet om als slachtoffer te worden beschouwd, maar ik weet ook dat ik niet de schurk ben waarvoor mensen en de media me de afgelopen dagen hebben uitgemaakt”, aldus Lizzo, die zich inzet voor bodypositivity. „Ik ben heel open over mijn seksualiteit en mezelf uitdrukken, maar ik kan niet accepteren of toestaan dat mensen die openheid gebruiken om me te laten lijken op iets wat ik niet ben.”

De zangeres zegt dat ze niets serieuzer neemt dan respect voor vrouwen. „Ik weet hoe het voelt om dagelijks te schande worden gemaakt en zou absoluut nooit een werknemer bekritiseren of ontslaan vanwege zijn of haar gewicht.” Lizzo erkent wel dat ze „hoge standaarden” heeft en daarom soms „moeilijke beslissingen” moet nemen, „maar het is nooit mijn bedoeling om iemand zich ongemakkelijk te laten voelen of het gevoel te geven dat hij of zij niet wordt gewaardeerd.”

Lizzo wordt ervan beschuldigd dat ze een van de dansers dwong een naakte performer in de Bananenbar in Amsterdam aan te raken. Ook zou de zangeres een opmerking hebben gemaakt over het gewicht van een vrouwelijke danser. Lizzo staat erom bekend dat ze zich hard maakt voor ’body positivity’.