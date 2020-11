Hierom heeft Freek Vonk moeite met de liefde

Freek Vonk met zijn grote vriend Johan de Varaan, waarvan de staart over de wond loopt die de bioloog overhield aan een haaienbeet. Ⓒ Andreas Terlaak

Dit voorjaar werd hij hoogleraar aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, en daar is prof. dr. Freek Vonk (37) heel erg trots op. Want juist vanwege zijn Bekende Nederlanderschap ligt de wetenschappelijke lat misschien net een tikje hoger. Over ultieme focus en fascinatie: „Op mijn vijftiende mocht ik één slang. Een paar maanden later had ik er honderd.”