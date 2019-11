Onfortuinlijke Katie Price toch failliet verklaard

De 41-jarige, die in het verleden een fortuin van 45 miljoen pond had, werd dinsdag door een rechtbank in Londen failliet verklaard. Dat meldt The Sun.

Katie voorkwam vorig jaar een faillissement door in de rechtbank met haar schuldeisers te schikken. De realityster zou vier jaar lang maandelijks een bedrag van 12.000 pond betalen, maar dat bleef uit. Een aantal bezittingen is al in beslag genomen. Ook raakt Katie hoogstwaarschijnlijk haar huis van 2 miljoen pond kwijt.

De Britse raakte in de schulden door de verbouwing van haar huis in West Sussex. Ze kon de verantwoordelijke aannemers niet betalen, waarop zij naar de rechter stapten.