Jett Rebel in juli met nieuwe plaat

„Dit is de plaat die je draait op het feestje de avond voordat de wereld vergaat”, zegt hij over de negen nummers tellende plaat. „En op dat feest zijn alle meningen vertegenwoordigd. Dus de mensen die zeggen: laten we nu maar gewoon feesten. Maar ook de mensen die proberen er nog iets aan te doen. Iedereen lacht, iedereen voelt zich goed en danst, maar er wordt stiekem ook een klepje in hun hoofd opengezet waardoor ze denken: ja inderdaad, we do need a little bit of love right now.”

Drie weken geleden bracht Jett Rebel al het nummer Love Right Now uit dat afkomstig is van het nieuwe album.

De zanger, componist, multi-instrumentalist en producer is al meer dan zeven jaar een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Jett Rebel speelde op 250 festivals in binnen- en buitenland en heeft tien keer een clubtour uitverkocht. Hij won meerdere 3FM Awards en een Edison voor Best New Act in 2014.