Margot Robbie blij met Lady Gaga als opvolger Harley Quinn

Margot Robbie - die het personage van Harley Quinn speelde in Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) en The Suicide Squad (2020) - vindt het geweldig dat de iconische rol wordt doorgegeven. „Het maakt me zo blij omdat ik wil dat Harley Quinn zo’n personage is dat van geweldige acteur naar geweldige acteur gaat, zoals een Macbeth of Batman”, stelde de actrice in een interview met MTV News.

Dat Gaga nu wordt genoemd voor de rol van Harley Quinn maakt Robbie erg blij. Ze kijkt nu al uit naar de ’ongelooflijke’ manier waarop de zangeres het personage zal vertolken. „Het is een eer om een fundament te hebben gebouwd dat sterk genoeg is waardoor Harley een personage is geworden dat nu door andere acteurs gespeeld kan worden. Ik denk dat ze er iets ongelooflijks mee zal doen!”

Margot Robbie gaf eerder al aan zelf niet van plan te zijn weer in de huid te kruipen van Harley Quinn, omdat ze even bij moest komen van het ’uitputtende’ personage. „Ik had echt even een pauze nodig, ze is zo vermoeiend.”

Hoewel het nog niet zeker is dat Lady Gaga de rol van Harley Quinn zal spelen, is wel bevestigd dat ze een rol krijgt in Joker: Folie a Deux. Eerder meldden verschillende Amerikaanse media dat de tweede Joker-film, die in oktober 2024 moet uitkomen, een musical wordt. Joaquin Phoenix keert in de film terug als The Joker.