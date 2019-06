Michael van der Plas laat aan gezicht sleutelen

Te zien is hoe Michael een skinboosterbehandeling ondergaat, waarbij kleine injecties met waterdun hyaluronzuur de huid van binnenuit moet hydrateren en verbeteren. De Haagse horecatijger schrijft bij het filmpje dat hij over twee weken ’weer aan de beurt’ is.

Michael en Naomi, die regelmatig aan haar borsten, billen en lippen laat sleutelen, hebben in het verleden vaak commentaar gekregen op hun cosmetische behandelingen. Vorig jaar zomer liet Michael weten klaar te zijn met alle negatieve reacties. Hij schreef toen onder meer op Facebook: „Wat je ziet, is hoe Naomi en ik willen leven. Ik dwing niemand, zij moet niets, zij houdt hiervan, ik hou hiervan. (...) Je hoeft het niet mooi te vinden, maar je hoeft zeker niet je ongevraagde negatieve mening overal maar onder te zetten.”

Zowel Michael als Naomi helpen Moeder Natuur, waar nodig. Ⓒ Instagram

Michael heeft sowieso niet stilgezeten, deze week. De realityster lanceerde deze week bovendien zijn videoclip die hoort bij zijn nieuwe single Manusje van alles.