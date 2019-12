Zóveel is er opgehaald tijdens eerste dag Serious Request

De tweede editie van Serious Request: The Lifeline ging woensdag van start in Goes. De dj’s halen dit jaar geld op voor slachtoffers van mensenhandel. Voor de inzamelingsactie lopen drie dj-teams 500 kilometer in estafettevorm van Zeeland naar Groningen. Ondertussen maken ze live radio en bezoeken ze acties van luisteraars.

Onderweg kan er onder meer gedoneerd worden in collectebussen op de rug van de dj’s. Ook kunnen luisteraars nog steeds plaatjes aanvragen. Als alles volgens planning verloopt, komen de dj’s op kerstavond aan op de Ossenmarkt in Groningen. Daar zijn ook optredens van Snelle, Naaz, Blanks, Merol en Roxeanne Hazes.

Sinds vorig jaar heeft 3FM de jaarlijkse actie drastisch omgegooid vanwege verminderde belangstelling. De dj’s vasten niet meer in het Glazen Huis, maar trekken het land in om geld op te halen. Met de eerste The Lifeline werd ruim 1,3 miljoen euro opgehaald. Dat was een stuk minder dan de laatste editie met het Glazen Huis. Toen werd er 5,3 miljoen euro opgehaald.