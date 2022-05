Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Buitenleven’: dertigers zoeken troost in het groen

— Wat: roman — Wie: Nina Polak — Uitgever: Prometheus

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

In haar nieuwe roman verhuizen twee stadse personages, de geliefden Esse en Rivka, naar het platteland. Dat auteur Nina Polak dit avontuur niet goed laat aflopen is na het lezen van de proloog al evident. Is Buitenleven daarmee het zoveelste cliché over gemankeerde vrouwen die hun zielenleven in de natuur op orde moeten zien te krijgen? Nee, Polaks relaas is zowel spannend als subtiel: menselijke angsten en driften legt ze in zwierige taal bloot.