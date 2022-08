Steven Brunswijk na zoenpartij: ik heb open huwelijk

„Mensen die mij hebben zien zoenen met een andere dame.... Dat klopt, en Ayla stond ernaast te zoenen met een andere dame. Moeilijk voor te stellen voor vele van jullie, maar dat is niet erg”, reageert Brunswijk in zijn Instagram Stories. „Je bent pas vrij als je niet in een hokje past”, voegt hij eraan toe.

Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer had de beelden van de zoenpartij op Instagram gezet en stelde „in shock” te zijn voordat Brunswijk met zijn verklaring kwam. In een aparte post stelt Brunswijk het „jammer” te vinden dat „je tegenwoordig gedwongen wordt om als bekend persoon je privéleven te bespreken. Maar ja, het is wat het is. Het was in ieder geval erg gezellig geworden met z’n viertjes. Sorry @lifeofyvonne maar ben niet vreemd gegaan. Ayla en ik hebben wel een heerlijke nacht gehad in Mokum.”

Brunswijk stapte vorige maand nog in het huwelijksbootje met Ayla. De twee hebben samen twee kinderen, een dochter en een zoon.