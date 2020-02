Märtha Louise en Durek lassen pauze in

Volgens het blad is de liefde die vorig jaar opbloeide en die in Noorwegen voor de nodige opschudding zorgde, zeker niet uitgedoofd, maar de nieuwe omstandigheden zorgen ervoor dat Märtha Louise en Durek minder tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Alleen wanneer Durek werk heeft in Londen of elders in Europa, kunnen de twee even treffen.

Durek, die wel wordt geafficheerd als een ’sjamaan voor Hollywood-sterren’, was in Noorwegen toen op eerste kerstdag bekend werd dat Ari Behn een einde had gemaakt aan zijn leven. Durek verdween daarna uit beeld, om pas na de uitvaart voor Behn kort te reageren op het drama. Märtha Louise, die de zorg voor de kinderen deelde met haar ex met wie ze nog een goede relatie had, bekommert zich sindsdien om haar dochters. Voor andere activiteiten is vooralsnog geen tijd of energie.