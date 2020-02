Roman Polanski wint prijs, vrouwen verlaten uit protest de zaal

Met twaalf nominaties was de film J’accuse van Polanski de grootste kanshebber voor de Césars, ook wel de ‘Franse Oscars’ genoemd. De omstreden regisseur was zelf niet bij de prijsuitreiking. Hij vreesde naar eigen zeggen een „lynchpartij.”

Vrouwen stappen op

De 86-jarige filmmaker won twee Césars - die voor beste regisseur en voor beste script - zeer tegen de zin van actrice Adèle Haenel die zelf was genomineerd voor de award voor beste actrice. „Het eren van Polanski is als spugen in het gezicht van alle slachtoffers”, had ze al voor de ceremonie gezegd. Toen de regisseur ook gewonnen had, stormde ze de zaal uit met de woorden „schande.” Ook andere vrouwen verlieten de zaal.

Demonstraties

Demonstranten hadden borden meegenomen met de tekst „het is schandelijk dat de industrie verkrachters in bescherming neemt.” Ze trokken onder meer een hek omver bij concertzaal Pleyel. De politie voerde twee activisten af die „we zijn vrouwen en trots” scandeerden.

Polanski werd in 1978 in de Verenigde Staten veroordeeld voor seks met een meisje van dertien jaar oud. Polanski vertrok daarna naar Europa. Afgelopen november werd hij opnieuw beschuldigd van verkrachting, deze keer door de Franse fotografe Valentine Monnier.