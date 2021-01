Advocaat: Bart De Pauw is alweer veroordeeld

„Het blijft ons verbazen dat Bart in de media én in het persbericht voor de zoveelste keer veroordeeld wordt op basis van beschuldigingen, waarvan niemand weet of ze überhaupt waar zijn en waarover het echte debat nog moet gevoerd worden”, stelt advocaat Michaël Verhaeghe tegenover Belga. „Zoals in alle strafzaken gaat het om de feiten, in hun juiste geheel geplaatst. Wij hebben hier veel over te vertellen en zullen dat doen voor de rechtbank. Dat is voor ons de enige plek voor een correct en sereen debat over schuld en onschuld.”

Eerder woensdag kwamen negen vrouwen naar buiten met nieuwe beschuldigingen over seksueel getinte stalking van De Pauw en ander grensoverschrijdend gedrag. Onder hen zijn actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn.

De eerste beschuldigingen doken op in 2017. De Vlaamse omroep VRT zette De Pauw kort daarna op non-actief.