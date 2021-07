Nieuwe documenten onthullen hoe Bill Clinton de Queen schoffeerde

Buitenland

Oud-adviseur: ’Boris Johnson wilde ondanks coronabesmettingen op bezoek bij koningin’

Terwijl het coronavirus al meerdere leden van zijn staf in Downing Street besmet had was Boris Johnson nog steeds vast van plan door te gaan met zijn wekelijkse bezoek aan de koningin. Dat onthulde zijn voormalige adviseur Dominic Cummings maandag in een interview met de BBC.