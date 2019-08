Shawn en Camila voelen hete adem rapper Snelle

Snelle is nu de grootste kandidaat om het stokje van Shawn en Camila over te nemen. Hij wint deze week drie plaatsen en stijgt naar nummer twee. De rapper scoort zodoende zijn grootste hit tot nu toe. Tot deze week was dat Scars, zijn eerste hitsingle. Het nummer bereikte in maart de vierde stek.

Nieuw bij de eerste tien is Maan. Zo kan het dus stijgt naar de tiende plaats en is voor de zangeres haar vierde top 10-hit. Het is overigens pas de eerste keer dat dat haar op eigen kracht lukt. Haar eerdere hits In Amsterdam, Blijf bij mij en Hij is van mij scoorde ze met respectievelijk Sevn Alias (nummer 3 in 2017), Ronnie Flex (nummer 1 in 2018) en Kris Kross Amsterdam (nummer 1 in 2019).