Peter Koole schildert al 15 jaar het verdriet van Srebrenica

Peter Koole: „Het onderwerp van mijn schilderijen is zwaar, dat kan de mensen afschrikken.” Ⓒ Foto Fred Libochant

De val van Srebrenica laat Peter Koole niet los. De pijn en het verdriet van de Bosnische moeders die in 1995 hun zonen, broers en soms ook hun vader hebben verloren is onder zijn huid gekropen. Al vijftien jaar schildert hij de nasleep van deze volkerenmoord. „Ik kan niet meer terug. Mijn drijfveer is rechtvaardigheid. Ik kies altijd de kant van de slachtoffers.”