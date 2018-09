Meryl Streep noemt Karl Lagerfeld leugenaar

Volgens Lagerfeld weigerde Chanel Streep 'financieel te compenseren' voor het dragen van de jurk. Hierop zou het team achter Meryl de jurk hebben geannuleerd. Een dag later trok Lagerfeld zijn woorden min of meer terug door te verklaren dat hij het niet goed had begrepen en dat hij de onstane controverse betreurde.

Maar daar neemt Streep geen genoegen mee. "In antwoord op meneer Lagerfelds verklaring kan ik zeggen dat er geen controverse is. Karl Lagerfeld, een prominente ontwerper, heeft mij, mijn stylist en de ontwerper waarvan ik de jurk ga dragen, te schande gemaakt in een voor de industrie belangrijke publicatie", begint de actrice haar statement tegen E! News.

"Deze smaad is gepubliceerd, zonder wederhoor. Het verhaal werd vervolgens internationaal opgepakt en blijft wereldwijd mijn aanwezigheid bij de Oscars en mijn recordbrekende twintigste nominatie overschaduwen in de ogen van de media, mijn collega's en het publiek. Ik neem dit niet licht op en meneer Lagerfelds algemene verklaring waarin hij zegt de 'controverse' te betreuren is geen excuses. Hij heeft gelogen, ze hebben de leugen gepubliceerd en ik wacht nog steeds op een excuses.'"