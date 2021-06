Premium TV

Hitreeks ’De Druiventros’ komt ten einde

Wordt het het fonduerestaurant van moeder Mieke, het all you can eat-restaurant van Rob of het Burgers & Beer concept van Janny? Om die vraag draaide de afgelopen zeven afleveringen van De Druiventros. Dinsdag de ontknoping die voor de winnaar maar een gedeeltelijke overwinning blijkt te zijn.