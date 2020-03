Chris Cuomo besmet met Corona

„In deze moeilijke tijd die met de dag moeilijker en gecompliceerder lijkt te worden, ben ik er net achter gekomen dat ik positief ben getest op het coronavirus”, schrijft Cuomo dinsdag op Twitter. „Ik had koorts, koude rillingen en was benauwd. Ik hoop alleen dat ik het niet aan de kinderen en Cristina heb gegeven. Daar zou ik me erger door voelen dan door deze ziekte!”, vervolgt hij.

De journalist laat weten nu in quarantaine in zijn kelder te zitten en van daar uit door te gaan met zijn werk. „We zullen dit allemaal verslaan door slim, sterk en verenigd te zijn!”, besluit hij.

Chris was afgelopen vrijdag nog op het kantoor van CNN in New York en interviewde maandag zijn broer, de gouverneur van New York, Andrew Cuomo. Het is nog niet bekend of de gouverneur ook getest wordt. Wel besprak de gouverneur zijn broer, die hij zijn beste vriend noemde, dinsdag tijdens de dagelijkse persconferentie. „Hij is jong, in goede conditie, sterk, - niet zo sterk als hij denkt- maar het zal goed komen.”

New York is in de Verenigde Staten de staat die het zwaarst getroffen is door het coronavirus.