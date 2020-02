Whitney schittert... als hologram!

Het is alweer acht jaar geleden dat Whitney Houston overleed. Ⓒ Hollandse Hoogte

Haar tragische overlijden schokte in 2012 de wereld. Op slechts 48-jarige leeftijd was een einde gekomen aan het toch ooit zo succesvolle leven van WHITNEY HOUSTON, hitfabriek en jaren tachtig-icoon. Toch verdween zij nooit uit de harten van haar fans, die op hun beurt nu toch nog kunnen genieten van hun grote heldin. Whitney Houston is weer aan het toeren... als hologram.