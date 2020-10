Ontslagbrief Beatles-drummer onder de hamer

Best was vlak voor hun doorbraak de drummer van The Beatles. Manager Brian Epstein schreef in 1962 een brief aan Joe Flannery, verantwoordelijk voor de boekingen van de band, dat hij de muzikant – op aandringen van producer George Martin – had ontslagen. „Ik heb hem vandaag een certificaat gestuurd om hem te ontheffen van de verplichtingen van zijn contract”, staat onder meer in de brief.

De familie van Flannery had het papiertje al die jaren bewaard. De geschatte opbrengst van de brief is tussen de 650 en 1000 pond (715 en 1100 euro).

Na het ontslag van Best voegde Ringo Starr zich bij John Lennon, Paul McCartney en George Harrison.