’Uitstel van executie’ neemt maandag afscheid

De uitzending van vorige week draaide om Anneke die klap na klap kreeg te verwerken: haar man ging bij haar weg, de bank belde dat het huis in de gedwongen verkoop stond vanwege niet-betaalde rekeningen waar ze niets van wist. Nadat dat gevaar was afgewend bleek het huis een bedrijfswoning te zijn, waarmee het veel minder waard bleek te zijn. Het kwam goed uiteraard.

Een van de meest aangrijpende afleveringen kwam in 2019 voorbij. Alleenstaande moeder Hedwig was ongeneeslijk ziek en haar laatste wens was om haar twee kinderen, Isanthe en Idoor, financieel onbezorgd achter te laten. Door haar ziekte was ze in de bijstand terecht gekomen, haar huis kwam onder water te staan en er was een restschuld. Tijdens de opnames kwam Hedwig te overlijden. Haar kinderen kwamen er alleen voor te staan. Voor het eerst kwam er voor hetzelfde gezin een tweede aflevering, waarin het hele huis werd verbouwd om het goed te kunnen verkopen. Nu, vier jaar later, woont Isanthe in Florida waar zij een sportbeurs heeft gekregen. Haar broer woont in Amsterdam en wordt dit jaar voor het eerst vader.

Krabbé gaat ook langs bij Erwin. Lange tijd was hij in gevecht met drank en drugs. Zijn huis was volledig uitgewoond en er was achterstallig onderhoud. Inmiddels is Erwin clean, met een eigen appartement in Uden en een baan in de verslavingszorg.