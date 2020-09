’Dan Karaty had ongeluk in de VS’

Wekenlang was het onduidelijk wat Dan Karaty mankeerde. Ⓒ Instagram

Al wekenlang komt er vanuit de Verenigde Staten slechts mondjesmaat informatie binnen over de toestand van DAN KARATY (43). Na een acute ziekenhuisopname in New York, begin deze maand, leek de choreograaf en jurylid van Holland’s got talent er slecht aan toe te zijn. Het enige hoopvolle nieuws dat naar buiten kwam, was dat hij op 10 september het ziekenhuis mocht verlaten om thuis in Los Angeles verder aan te sterken.