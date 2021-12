Katy Perry voelt zich oud als jonge artiesten naar haar verwijzen

„Eerlijk waar, oud”, antwoordt Katy op de vraag hoe het voelt om te horen dat jonge muzikanten als Olivia Rodrigo naar haar muziek verwijzen in hun eigen teksten. „Maar ik voel me ook dankbaar dat ik niet dood ergens in een greppel lig. Wow, het komt nu allemaal helemaal terug”, realiseert de zangeres zich terugblikkend op de herinneringen uit haar begintijd als popster.

Naar eigen zeggen lijkt het nog helemaal niet zo heel lang geleden dat ze doorbrak met haar hit I Kissed a Girl in 2008. „Het voelt als gisteren, zeker als mensen zeggen ’ik luisterde naar je toen ik nog jong was’, terwijl ze nu zelf volwassen zijn en kinderen hebben.”

Toch is de Amerikaanse blij dat ze een rolmodel voor anderen kan zijn. „Het betekent dat muziek nog steeds weerklinkt. Het betekent dat de boodschap nog steeds voor mensen geldt. Dat is leuk! Het is mooi om zo’n stempel te hebben.”