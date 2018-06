Elske DeWall speelt Maria in The Passion

Aan de Leeuwarder Courant vertelt ze dat ze in Amerika was toen ze het nieuws hoorde via een bericht van haar management. "Wakker worden, je bent Maria. Ik heb gelijk mijn vader en moeder gebeld."

Voor Elske is de rol een dubbel cadeau, omdat The Passion dit jaar plaatsvindt in Leeuwarden. "Ik heb hier acht jaar gewoond."

In totaal zal ze tijdens het evenement vier nummers zingen. Welke dat zijn, mag ze nog niet verklappen, maar spannend vindt ze het wel. "Ik heb weleens wat in een musical gedaan, maar zo groot als dit... nee."

Later vandaag wordt bekend wie de discipelen, verslaggevers en de verteller spelen. The Passion wordt live uitgezonden op 13 april om 20.30 uur op NPO1.