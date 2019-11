Matheu: dit was een geweldige ervaring

Over zijn optreden was hij dik tevreden. „Het ging super en de dansers waren geweldig. Alles klopte”, jubelde hij vanuit Polen. Op televisie was duidelijk te merken dat hij een daverend applaus kreeg van het publiek. Zelf had hij dat niet zo in de gaten omdat hij zijn oortjes in had waardoor hij zijn muziek hoorde. „Pas later hoorde ik dat iedereen zo enthousiast was.”

De puntentelling was een zenuwslopende toestand, vertelde Matheu. Dat hij uiteindelijk buiten het podium viel, was natuurlijk jammer. Toch heeft hij erg genoten van de afgelopen periode. „Ik heb veel leuke mensen ontmoet en veel opgestoken”, zegt hij daarover. Een van die mensen was Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. „Hij heeft ons veel tips gegeven waar we wat aan hadden’, vertelde Matheu. Helaas was Duncan niet aanwezig bij het liedjesspektakel. „Hij was wel in Polen, maar moest wat anders doen. Hij heeft nog nog wel via een speciale boodschap geluk gewenst.”