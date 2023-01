The Fabelmans en Banshees grote winnaar de Golden Globes

Steven Spielberg won ook de prijs voor de beste regie, Colin Farrell verkozen werd tot beste acteur in een komedie voor zijn rol in The banshees of Inisherin en schrijver-regisseur Marin McDonagh zag daarnaast het scenario van zijn film bekroond worden.

Austin Butler won de Golden Globe voor beste acteur in een drama voor zijn titelrol in Elvis en kwam zijn prijs ook in ontvangst nemen. Cate Blanchett, verkozen tot beste actrice in een drama voor Tàr, liet echter verstek gaan. Michelle Yeoh, die als beste actrice in een filmkomedie uit de bus kwam voor haar optreden in Everything everywhere all at once, was er wel. Net als haar tegenspeler Ke Huy Quan, die werd gelauwerd voor zijn bijrol in deze wervelende actiefilm. Angela Bassett zag haar krachtige optreden in Black Panther: Wakanda forever beloond worden met de Golden Globe voor beste vrouwelijke bijrol.

House of the dragon en The white lotus vielen in de tv-prijzen en dat gold ook voor Kevin Costner (Yellowstone) en Zendaya (Euphoria). Ook zij waren niet van de partij, al werd in het geval van Costner de verklaring gegeven dat noodweer in een deel van Californië daarvan de oorzaak was.

Nekslag

De Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie die de Golden Globes toekent, kwam twee jaar geleden onder vuur te liggen doordat het geen enkel zwart lid in zijn gelederen had. Ophef over dat gebrek aan diversiteit, gecombineerd met verhalen over corruptie en zelfverrijking, leken het kleine en minder stijve broertje van de Oscars de nekslag te geven.

Na een aantal fundamentele veranderingen en uitbreiding met een aantal leden, waaronder ook zes zwarte correspondenten, zijn de Globes nu toch terug, zij het wel met een proeftijd: tv-zender NBC heeft nog niet toegezegd het prijzencircus volgend jaar ook te zullen uitzenden.

De omstreden reputatie van de HFPA en de Golden Globes werden ook door presentator en stand-up comedian Jerrod Carmichael aan de orde gesteld. „Ik sta hier omdat ik zwart ben. Ik wil niet zeggen dat de HFPA racistisch is, maar ze hadden geen enkel zwart lid totdat George Floyd overleed. Doe met die informatie wat je wilt.”