Rechter wijst verzoek tot verwerpen zaak Harvey Weinstein af

De 69-jarige Weinstein staat in Los Angeles terecht voor onder meer verkrachting en seksueel misbruik van vijf vrouwen tussen 2004 en 2013. De voormalige filmgigant blijft volhouden onschuldig te zijn en zijn advocaten probeerden de zaak vanwege allerlei verschillende redenen te laten verwerpen.

Een van die redenen is dat Weinstein, zoals hij al vaker heeft beweerd, een aandoening heeft waardoor hij ’bepaalde seksuele handelingen’ niet kan uitvoeren. Ook zou een van de vrouwen hebben gedaan alsof ze een orgasme had waardoor de producent niet had kunnen weten dat ze het niet wilde. Daarnaast zouden de vermeende slachtoffers hun verklaringen meerdere keren hebben gewijzigd.

Voldoende bewijs

Een rechter wees het verzoek de zaak te verwerpen af. „Ik denk dat er nog steeds voldoende bewijs is om vast te stellen dat de vermeende misdaden hebben plaatsgevonden”, liet ze weten.

Weinstein is voor de zaak in Los Angeles, die in september moet beginnen, overgebracht vanuit de staat New York – waar hij een celstraf uitzit van 23 jaar voor vergelijkbare daden. Mocht Weinstein ook in Californië schuldig worden bevonden, dan hangt hem een maximale celstraf van nog eens 140 jaar boven het hoofd.