Moeder Spears: ’Britney voelt niets dan angst voor haar vader’

Britney werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader is sindsdien de curator en dat heeft de relatie tussen de twee volledig verruïneerd, aldus Lynne Spears, die in de papieren stelt dat Britney ’niets dan angst en haat voelt’ voor Jamie.

Volgens Lynne heeft Jamie zijn dochter onder meer gedwongen medicijnen te slikken die ze niet wilde en die volgens haar moeder ook totaal niet nodig waren. Ook zou hij haar huishoudelijk personeel, beveiligers en artsen hebben gedwongen hem te informeren over alles wat Britney doet. „Zulke toezicht is uitputtend en doodsbenauwend, alsof je in hechtenis leeft”, stelt moeder Spears.

In haar verklaring schaart Lynne zich achter Britneys verzoek om haar vader te ontslaan als curator. Ze zegt dat haar ex-man ’niet in staat is om het belang van mijn dochter boven dat van hemzelf te stellen’. Ze geeft aan bereid te zijn tegen Jamie te getuigen in de rechtszaak die daarover speelt.