Nederlandse kunstenaar inspireerde maker ’Tenet’

Christopher Nolan (l.) op de set van ’Tenet’ met hoofdrolspeler John David Washington. Ⓒ Foto Melinda Sue Gordon

Knutselen met tijd is zijn specialiteit, welk genre Christopher Nolan (50) ook kiest. In Tenet, een film waar zijn fans al maandenlang reikhalzend naar uitkijken, gebeurt dat zelfs letterlijk. De succesregisseur achter blockbusters als Dunkirk en de Dark Knight-trilogie, vertelt in een online interview dat hij in zijn nieuwe film ideeën verwerkte die al geruime tijd door zijn hoofd speelden. „Soms al decennialang.”