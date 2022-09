Ivo van Breukelen vertrekt na acht jaar bij Radio 538

Premium Binnenland

Frank Dane weer terug op de radio: ’Cynisch zijn is lastig in het woke-tijdperk’

Vanaf 29 augustus is hij terug op de radio met de middagshow van 538. Majestueuze wederopstanding, nadat hij acht maanden eerder was ’gekruisigd’ door dezelfde zender. Het past eigenlijk wel in het aardse bestaan van Frank Dane, van 08-09-1981 te Den Haag. „Het grootste wonder in mijn leven is dat i...