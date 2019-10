Edwin Evers met zijn band in voorjaar op clubtour

De '80's clubtour' gaat op 29 februari van start in Bibelot in Dordrecht. Daarna speelt de radiomaker, die eind vorig jaar stopte met zijn ochtendshow op Radio 538, in onder meer Eindhoven, Groningen, Amsterdam en Utrecht. De tournee wordt op 21 april afgesloten met een show in De Kubus in Lelystad.

De kaartverkoop voor de concertreeks, waarbij de dertienkoppige formatie hits uit de jaren tachtig ten gehore brengt, is al van start gegaan.