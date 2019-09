Guetta, Van Buuren en Tiësto op Amsterdam Music Festival

Met ruim 40.000 bezoekers is AMF het grootste indoor dancefeest van Nederland en het best bezochte evenement tijdens ADE. Bovendien wordt al tien jaar lang de nummer één dj van de DJ Mag Top 100 bekendgemaakt tijdens AMF. Grote namen zoals Van Buuren, Tiësto, Hardwell en Martin Garrix ontvingen de afgelopen jaren deze prijs.

Enkele jaren geleden introduceerde organisator ALDA op AMF het concept Two Is One, waarbij wereldsterren uit de dance voor de gelegenheid aan elkaar worden gekoppeld om een uniek optreden te verzorgen. Ditmaal zijn de Australiër Timmy Trumpet en het Nederlandse duo W&W daarvoor aangetrokken. Deze première bij AMF is tevens de aftrap voor meerdere toekomstige Two Is One optredens wereldwijd.

De kaartverkoop van AMF is van start gegaan.