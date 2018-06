"Was nog onzeker, maar nu niet meer", schrijft Heerschop op Twitter. "KPN-presenteert stopt met 24 uur met… Heel jammer. #zachtuitgedrukt"

Nadat het tv-programma acht jaar lang te zien was bij de VPRO, vertrok 24 uur met... naar KPN Presenteert. Er werd gekozen voor een speciale sporteditie. "Ik heb het idee dat in dit programma verschillende werelden van mij samenkomen. Namelijk, mijn ervaringen als gymleraar, cabaretier, televisiemaker en vooral als voortdurend onderzoeker waarom mensen doen wat ze doen", aldus Heerschop in 2016.

Samen opgesloten

In het programma, dat bij KPN Presenteert werd geproduceerd door BlazHoffski, werden de presentator en zijn gast een etmaal lang samen opgesloten in een ruimte. Het doel hiervan was dat de interviews dieper en intenser zouden zijn, omdat de twee tot elkaar waren veroordeeld.

Voordat het interviewprogramma naar het digitale televisiekanaal verhuisde, was de presentatie achtereenvolgens in handen van Wilfried de Jong en Theo Maassen.