Goedele Liekens geeft voorlichting in Irak

Liekens verbleef samen met haar dochter in de buurt van de Iraakse stad Mosul en trok naar de kampen rondom de stad. "Ik vind het belangrijk dat jonge mensen, zoals mijn dochter, zien hoe het er aan de andere kant van de wereld aan toe gaat. Er zijn andere zaken belangrijk dan de laatste nieuwe kleurtjes van de mode. We moeten beseffen hoeveel geluk we hebben."

Goedele is ambassadrice van het bevolkingsfonds UNFPA van de Verenigde Naties. "UNFPA richt zich op seksuele gezondheid, op veilig moederschap en heel veel op gezinsplanning. We moeten dus seksuele voorlichting geven, informatie over en toegang tot anticonceptie. Het is een belangrijk, maar heel heikel punt. En toch doen we dat, want we zijn ervan overtuigd dat dat de meest duurzame vorm van ontwikkelingshulp is. Dat moeders ook, of zelfs met name, in die kampen kunnen kiezen dat elk kind een gewenst kind is."

De informatie over anticonceptie verstrekte Goedele naar eigen zeggen op stiekeme wijze. "We richten dagen in dat de vrouwen naailes kunnen krijgen en geven dan stiekem informatie mee."