Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie The Last of Us: vaders, dochters en vega-zombies

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Ⓒ HBO

We zijn nauwelijks twee weken bezig aan 2023 en de eerste hype-serie van het jaar is alweer gelanceerd. We moeten het helaas maar met wekelijks één aflevering van The Last of Us op HBO+ doen, maar de post-apocalyptische avonturen van Pedro Pascal (Narcos/Mandolorian) in een wereld vol vega-zombies smaken naar meer.